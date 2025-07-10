https://news.day.az/world/1766886.html Греция во власти масштабных пожаров - ВИДЕО Количество природных пожаров в Греции нарастает с каждым днём, на фоне накрывшей регион жары. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Самые жаркие дни ещё впереди, с воскресенья в ряде регионов Греции установится температура выше +40°С в тени. Представляем вашему вниманию данное видео:
Греция во власти масштабных пожаров - ВИДЕО
Количество природных пожаров в Греции нарастает с каждым днём, на фоне накрывшей регион жары.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Самые жаркие дни ещё впереди, с воскресенья в ряде регионов Греции установится температура выше +40°С в тени.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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