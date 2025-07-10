Греция во власти масштабных пожаров

Количество природных пожаров в Греции нарастает с каждым днём, на фоне накрывшей регион жары.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Самые жаркие дни ещё впереди, с воскресенья в ряде регионов Греции установится температура выше +40°С в тени.

Представляем вашему вниманию данное видео: