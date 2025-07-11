Над Землей взошла Оленья Луна

10 июля на Земле произошло седьмое полнолуние. В западной культуре, заимствовавшей названия полнолуний у североамериканских индейцев, эта июльская фаза называется Оленьей Луной. Данное название связано с тем, что к середине июля у самцов оленей завершается процесс роста новых рогов, которые заменяют сброшенные весной.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, фотографии Оленьей Луны сделаны в Турции.

Оленья Луна это не единственное название июльского полнолуния. Коренные американцы также называют ее Громовой Луной, Ягодной Луной, Малиновой Луной и Лососевой Луной (термин тлинкитов, обозначающий время, когда лосось возвращается в воды Тихоокеанского Северо-Запада).

Полная фаза Луны наступает в день, когда лунный диск полностью освещается солнечными лучами. После этого он начинает постепенно убывать, однако полная Луна будет оставаться яркой еще в течение нескольких дней.