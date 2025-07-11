https://news.day.az/society/1767058.html Иностранные путешественники в Лачине - ФОТО Началась поездка международных путешественников в Лачин. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, путешественники сначала ознакомились со съемочным павильоном творческой студии "Hoçazfilm". Им рассказали о процессе работы, гости ознакомились со студией. Новость обновляется
Иностранные путешественники в Лачине - ФОТО
Началась поездка международных путешественников в Лачин.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, путешественники сначала ознакомились со съемочным павильоном творческой студии "Hoçazfilm".
Им рассказали о процессе работы, гости ознакомились со студией.
Новость обновляется
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