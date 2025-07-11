Иностранные путешественники в Лачине

Началась поездка международных путешественников в Лачин.

Как передает Day.Az со ссылкой на​ Trend, путешественники сначала ознакомились со съемочным павильоном творческой студии "Hoçazfilm".

Им рассказали о процессе работы, гости ознакомились со студией.

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