Пробки на улицах Баку

Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджана обнародовал информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.

Как передает Day.Az, в настоящее время затруднено движение транспорта на:

1) шоссе Баку - Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2) бинагадинском шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

3) Тбилисском проспекте, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

4) шоссе Сабунчи - Забрат, в направлении станции метро "Кёроглу";

5) улице Микаила Алиева, мимо нефтеперерабатывающего завода в направлении станции метро "Кёроглу" (до круговой развязки);

6) проспекте Гара Гараева, от одноименной станции метро в направлении станции метро "Кёроглу";

7) улице Биринджи Гёль Кянары, в направлении проспекта Зии Буниятова.