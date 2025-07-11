Пробки на улицах Баку - СПИСОК - ФОТО
Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджана обнародовал информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.
Как передает Day.Az, в настоящее время затруднено движение транспорта на:
1) шоссе Баку - Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
2) бинагадинском шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";
3) Тбилисском проспекте, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
4) шоссе Сабунчи - Забрат, в направлении станции метро "Кёроглу";
5) улице Микаила Алиева, мимо нефтеперерабатывающего завода в направлении станции метро "Кёроглу" (до круговой развязки);
6) проспекте Гара Гараева, от одноименной станции метро в направлении станции метро "Кёроглу";
7) улице Биринджи Гёль Кянары, в направлении проспекта Зии Буниятова.
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