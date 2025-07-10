В Армении представили новый гимн

В Армении представили новую редакцию текста и музыки государственного гимна.

Как передает Day.Az, министерство образования, науки, культуры и спорта Армении опубликовало новую редакцию текста государственного гимна страны, а также полную и сокращенную версии музыки в соответствии с изменением в закон о государственном гимне.

"Представлены новая редакция гимна "Наше Отечество" (текст на основе слов Микаэла Налбандяна, музыка - Барсег Каначян), а также его исполнение в официально утвержденном полном и укороченном вариантах", - сообщают армянские СМИ.

Как считают авторы документа, конец гимна должен быть более жизнеутверждающим и заканчиваться фразой "Пусть всегда славится Армения" вместо "Блажен тот, кто погибает за свободу своего народа".

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян выражал недовольство гербом и гимном Армении, предлагая внести корректировки.