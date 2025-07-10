https://news.day.az/society/1766895.html В Лачине обнаружены фрагменты, предположительно, человеческих костей В Лачине обнаружены фрагменты, предположительно, человеческих костей. Как сообщает Day.Az, житель села Хочаз Лачинского района во время проведения ремонтно-строительных работ обнаружил фрагменты костей, похожих на человеческие. Он сообщил об этом в соответствующие органы. По данному факту ведется расследование.
В Лачине обнаружены фрагменты, предположительно, человеческих костей
В Лачине обнаружены фрагменты, предположительно, человеческих костей.
Как сообщает Day.Az, житель села Хочаз Лачинского района во время проведения ремонтно-строительных работ обнаружил фрагменты костей, похожих на человеческие. Он сообщил об этом в соответствующие органы.
По данному факту ведется расследование.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре