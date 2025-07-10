В Лачине обнаружены фрагменты, предположительно, человеческих костей

В Лачине обнаружены фрагменты, предположительно, человеческих костей.

Как сообщает Day.Az, житель села Хочаз Лачинского района во время проведения ремонтно-строительных работ обнаружил фрагменты костей, похожих на человеческие. Он сообщил об этом в соответствующие органы.

По данному факту ведется расследование.