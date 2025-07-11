Telegram расширил функционал

Telegram расширил рекламный функционал, внедрив рекламу в видеоролики, следует из объявления на ресурсах мессенджера.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, реклама размещается в нижней части экрана в виде текстового блока, она не перекрывает просматриваемый контент. Баннеры также не могут прерывать просмотр видео.

Как пояснили ТАСС в рекламной вертикали МТС (МТС AdTech), новые рекламные баннеры могут таргетироваться на подписчиков конкретных Telegram-каналов или на заранее сформированные аудитории, таргетинг по другим моделям не поддерживаются новым форматом.