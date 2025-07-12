Взрыв на складе оружия в Сирии

По меньшей мере 5 человек погибли и 14 получили ранения в результате взрыва на оружейном складе в окрестностях города Алеппо на севере Сирии.

Как передает Day.Az, об этом сообщил телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источники в службе гражданской обороны.

По его информации, пока неизвестно, что стало причиной детонации боеприпасов на бывшей базе сирийских ПВО - возгорание на складе или удар по нему израильских ВВС.