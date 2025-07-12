"Шамахы" подписал португальского полузащитника

Футбольный клуб "Шамахы" продолжает работу по усилению состава перед стартом нового сезона.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, команда подписала контракт с 26-летним португальским полузащитником Рикардо Аполинарио. Соглашение рассчитано на два года по схеме 1+1.

Последним клубом игрока был португальский "Униан Сантарен".

Отметим, что ранее "Шамахы" уже объявил о трансферах Эмила Сулейманова, Оруда Мамедова, Хэбиба Исмайылова, Диогу Балау, Карима Росси, Сезара Энрике и Давида Томаса дус Сантоса Оливейры.