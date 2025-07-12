https://news.day.az/sport/1767119.html "Шамахы" подписал португальского полузащитника Футбольный клуб "Шамахы" продолжает работу по усилению состава перед стартом нового сезона. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, команда подписала контракт с 26-летним португальским полузащитником Рикардо Аполинарио. Соглашение рассчитано на два года по схеме 1+1. Последним клубом игрока был португальский "Униан Сантарен".
"Шамахы" подписал португальского полузащитника
Футбольный клуб "Шамахы" продолжает работу по усилению состава перед стартом нового сезона.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, команда подписала контракт с 26-летним португальским полузащитником Рикардо Аполинарио. Соглашение рассчитано на два года по схеме 1+1.
Последним клубом игрока был португальский "Униан Сантарен".
Отметим, что ранее "Шамахы" уже объявил о трансферах Эмила Сулейманова, Оруда Мамедова, Хэбиба Исмайылова, Диогу Балау, Карима Росси, Сезара Энрике и Давида Томаса дус Сантоса Оливейры.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре