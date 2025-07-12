FEMA обвинили в халатности после наводнений в Техасе

Американское Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) не ответило почти на две трети из тысяч звонков линии помощи для пострадавших от наводнения в Техасе. Причиной стала нехватка персонала в колл-центрах, им не были вовремя продлены контракты.

Как передает Day.Az, об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники.

"Спустя два дня после того, как на центральный Техас обрушились катастрофические наводнения, федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях не ответило почти на две трети звонков", - указано в материале.

Как отмечается, агентство уволило сотни подрядчиков 5 июля после того, как их контракты истекли и не были продлены. Сообщается, что контракты сотрудников колл-центра были продлены только в четверг 10 июля.