Экс-премьер Британии обвинил Макрона

Экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал президента Франции Эммануэля Макрона главным бенефициаром и злым гением, стоящим за миграционным кризисом в Британии.

Как передает Day.Az, об этом он написал в колонке, опубликованной в издании Daily Mail.

Политик подчеркнул, что французский лидер вербует и направляет потоки нелегальных мигрантов через Ла-Манш, чтобы заставить британцев вернуться в Евросоюз.

По его мнению, молодые нелегалы, которые прибывают на лодках через пролив Ла-Манш, - это ударные отряды, завербованные президентом "в его непрекращающемся джихаде против Brexit".