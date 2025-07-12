https://news.day.az/world/1767129.html Экс-премьер Британии обвинил Макрона Экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал президента Франции Эммануэля Макрона главным бенефициаром и злым гением, стоящим за миграционным кризисом в Британии. Как передает Day.Az, об этом он написал в колонке, опубликованной в издании Daily Mail.
Экс-премьер Британии обвинил Макрона
Экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал президента Франции Эммануэля Макрона главным бенефициаром и злым гением, стоящим за миграционным кризисом в Британии.
Как передает Day.Az, об этом он написал в колонке, опубликованной в издании Daily Mail.
Политик подчеркнул, что французский лидер вербует и направляет потоки нелегальных мигрантов через Ла-Манш, чтобы заставить британцев вернуться в Евросоюз.
По его мнению, молодые нелегалы, которые прибывают на лодках через пролив Ла-Манш, - это ударные отряды, завербованные президентом "в его непрекращающемся джихаде против Brexit".
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