Автомобиль наехал на толпу в России

В Москве на Бережковской набережной кроссовер наехал на толпу пешеходов, в результате чего предварительно пострадали пять человек.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

Среди пострадавших двое детей 8-10 лет, на месте работает скорая медицинская помощь.