https://news.day.az/world/1767118.html Автомобиль наехал на толпу в России - ВИДЕО В Москве на Бережковской набережной кроссовер наехал на толпу пешеходов, в результате чего предварительно пострадали пять человек. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на российские СМИ. Среди пострадавших двое детей 8-10 лет, на месте работает скорая медицинская помощь.
Автомобиль наехал на толпу в России - ВИДЕО
В Москве на Бережковской набережной кроссовер наехал на толпу пешеходов, в результате чего предварительно пострадали пять человек.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.
Среди пострадавших двое детей 8-10 лет, на месте работает скорая медицинская помощь.
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