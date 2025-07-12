Землетрясение в Исмаиллы

В Исмаиллинском районе произошло землетрясение магнитудой 3,8.

Как передат АПА, об этом сообщил Республиканский центр сейсмологической службы.

Землетрясение в эпицентре ощущалось силой 4, в прилегающих населенных пунктах - 3-4 балла.