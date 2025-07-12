https://news.day.az/society/1767125.html Землетрясение в Исмаиллы В Исмаиллинском районе произошло землетрясение магнитудой 3,8. Как передат АПА, об этом сообщил Республиканский центр сейсмологической службы. Землетрясение в эпицентре ощущалось силой 4, в прилегающих населенных пунктах - 3-4 балла.
Землетрясение в Исмаиллы
В Исмаиллинском районе произошло землетрясение магнитудой 3,8.
Как передат АПА, об этом сообщил Республиканский центр сейсмологической службы.
Землетрясение в эпицентре ощущалось силой 4, в прилегающих населенных пунктах - 3-4 балла.
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