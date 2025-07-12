МЧС предупредило население в связи с жаркой погодой

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана обратилось к населению в связи с жаркой и сухой погодой.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на МЧС, по данным Национальной службы гидрометеорологии, в ближайшие дни на территории страны ожидается повышение температуры воздуха, в некоторых районах - до 41 градуса.

Отмечается, что при таких погодных условиях даже небольшая неосторожность или невнимательность может привести к возникновению пожаров в различных местах, особенно на открытых участках и в лесных массивах. Кроме того, из-за жары возрастает спрос на бытовые приборы (кондиционеры и др.), что может привести к перегрузке электросетей и, как следствие, к короткому замыканию.

В связи с этим МЧС призывает население строго соблюдать правила пожарной безопасности, особенно в условиях высокой температуры.

В частности:

не используйте открытый огонь и не курите на посевных участках, токах, возле стогов сена и вблизи них;

не выбрасывайте в окружающую среду материалы, пропитанные легковоспламеняющимися жидкостями (масло, бензин, керосин, дизельное топливо и др.), а также стеклянные бутылки и осколки;

не бросайте окурки и спички, не убедившись, что они полностью потушены;

регулярно очищайте дворы частных домов, хозяйственных и производственных объектов от сухой травы и мусора;

при разведении костра на природе выбирайте специально оборудованные площадки или старое кострище в открытом месте, свободном от сухой травы, кустарника, деревьев и веток; очистите место вокруг костра в радиусе 0,5-1 метра и не оставляйте костёр без присмотра;

не покидайте место, не убедившись, что костёр полностью потушен: сначала залейте его водой, затем засыпьте землёй;

не разжигайте костры в ветреную погоду;

помните: в лесных массивах разведение костров запрещено;

Для предотвращения пожаров, вызванных электроприборами, не допускайте перегрузки электросети в домах и на рабочих местах, проверяйте техническое состояние электроприборов и защитных устройств, проводите профилактические испытания и устраняйте выявленные неисправности.

Помните: равнодушие к правилам - угроза нашей жизни!

В случае опасности звоните по номеру 112.