В Баку загорелся BMW

В экстренную службу "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступило сообщение о возгорании автомобиля на улице Н.Туси в Хатаинском районе города Баку.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

На место происшествия незамедлительно были направлены силы Государственной службы противопожарной охраны МЧС.

Благодаря оперативному вмешательству пожарных, возгорание в моторном отсеке легкового автомобиля марки BMW было быстро локализовано и не позволено распространиться на другие части автомобиля.

В результате пожара частично выгорел моторный отсек автомобиля.

Большая часть автомобиля была защищена от огня.