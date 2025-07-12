https://news.day.az/society/1767134.html В Баку загорелся BMW - ВИДЕО В экстренную службу "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступило сообщение о возгорании автомобиля на улице Н.Туси в Хатаинском районе города Баку. Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе МЧС. На место происшествия незамедлительно были направлены силы Государственной службы противопожарной охраны МЧС.
В Баку загорелся BMW - ВИДЕО
В экстренную службу "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступило сообщение о возгорании автомобиля на улице Н.Туси в Хатаинском районе города Баку.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе МЧС.
На место происшествия незамедлительно были направлены силы Государственной службы противопожарной охраны МЧС.
Благодаря оперативному вмешательству пожарных, возгорание в моторном отсеке легкового автомобиля марки BMW было быстро локализовано и не позволено распространиться на другие части автомобиля.
В результате пожара частично выгорел моторный отсек автомобиля.
Большая часть автомобиля была защищена от огня.
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