https://news.day.az/politics/1767193.html Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа прибыл с рабочим визитом в Азербайджан - ФОТО Президент Сирийской Арабской Республики на переходный период Ахмед аш-Шараа 12 июля прибыл с рабочим визитом в Азербайджанскую Республику, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа прибыл с рабочим визитом в Азербайджан - ФОТО
12 июля Президент Сирийской Арабской Республики на переходный период Ахмед аш-Шараа прибыл с рабочим визитом в Азербайджанскую Республику.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.
Президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Фариз Рзаев и другие официальные лица.
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