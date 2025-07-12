https://news.day.az/sport/1767181.html 38-летний Джокович сделал заявление о своем будущем Сербский теннисист Новак Джокович сделал заявление о своем будущем. Как передает Day.Az, слова 38-летнего спортсмена приводит пресс-служба Уимблдона. "Надеюсь, это не мой последний матч на Центральном корте. Я не собираюсь завершать свою карьеру на Уимблдоне сегодня. Планирую вернуться сюда как минимум еще раз", - сказал Джокович.
38-летний Джокович сделал заявление о своем будущем
Сербский теннисист Новак Джокович сделал заявление о своем будущем.
Как передает Day.Az, слова 38-летнего спортсмена приводит пресс-служба Уимблдона.
"Надеюсь, это не мой последний матч на Центральном корте. Я не собираюсь завершать свою карьеру на Уимблдоне сегодня. Планирую вернуться сюда как минимум еще раз", - сказал Джокович.
11 июля серб проиграл первой ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру в полуфинале Уимблдона. Матч завершился в трех сетах - 6:3, 6:3, 6:4.
Джокович - 24-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема". Серб выигрывал Уимблдон семь раз. Кроме того, в его активе золотая и бронзовая медали Олимпийских игр в одиночном разряде.
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