38-летний Джокович сделал заявление о своем будущем

Сербский теннисист Новак Джокович сделал заявление о своем будущем.

Как передает Day.Az, слова 38-летнего спортсмена приводит пресс-служба Уимблдона.

"Надеюсь, это не мой последний матч на Центральном корте. Я не собираюсь завершать свою карьеру на Уимблдоне сегодня. Планирую вернуться сюда как минимум еще раз", - сказал Джокович.

11 июля серб проиграл первой ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру в полуфинале Уимблдона. Матч завершился в трех сетах - 6:3, 6:3, 6:4.

Джокович - 24-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема". Серб выигрывал Уимблдон семь раз. Кроме того, в его активе золотая и бронзовая медали Олимпийских игр в одиночном разряде.