https://news.day.az/society/1767198.html

Удар током убил мужчину в Шеки

В поселке Туран Шекинского района произошел несчастный случай. Как сообщает Day.Az, местного жителя Аббаса Гафарова (1938 г.р.) ударило током, когда он использовал водяной насос во дворе своего дома. Мужчина скончался на месте происшествия. По данному факту ведется расследование.