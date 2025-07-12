Иностранные туристы в городе Джебраил

Известные путешественники со всего мира, совершающие поездку по освобожденным территориям Азербайджана, прибыли сегодня в город Джебраил.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, делегацию, состоящую из 30 путешественников из 15 стран, возглавляет основатель клуба Most Traveled People (MTP, американец Чарльз Вели.

Путешественники посетили центр города Джебраил, где им рассказали о ходе восстановительных работ.

Отметим, что визит международных путешественников открывает большие возможности для продвижения освобожденных от оккупации территорий в рамках "темного туризма", а также демонстрации масштабных работ по восстановлению и строительству.