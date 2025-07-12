Ребенок застрял внутри автомата с игрушками

В американском штате Огайо шестилетний ребёнок оказался внутри автомата с мягкими игрушками, расположенного в одном из торговых центров.

Как передает Day.Az, по информации местных властей, мальчик попытался самостоятельно достать игрушку через отверстие в аппарате, но застрял внутри конструкции и не смог выбраться. На помощь поспешили сотрудники центра и родители ребёнка.

Администрация торгового центра оперативно отключила автомат и убрала его с общего доступа для проведения проверки на предмет безопасности. Врачи, осмотревшие мальчика, не выявили у него серьёзных повреждений, но для уверенности он был направлен в ближайшее медицинское учреждение на дополнительное обследование.