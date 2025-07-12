Лос-Анджелес поддержит жертв миграционных облав

Власти города Лос-Анджелеса окажут финансовую помощь пострадавшим от миграционных рейдов, инициированных администрацией президента США Дональда Трампа.

Как передает Day.Az, об этом сообщает газета The Los Angeles Times (LAT) со ссылкой на заявление мэра.

"Мэр Карен Басс в пятницу объявила о плане предоставления прямой денежной помощи людям, пострадавшим от масштабных иммиграционных рейдов администрации Трампа", - говорится в публикации.

В ходе своего выступления на пресс-конференции чиновница уточнила, что поддержка будет оказываться с помощью денежных карт с "парой сотен" долларов на счету.

Говоря о необходимости таких мер, Басс привела в пример семью, которой для оплаты жилья требовалось иметь два источника дохода. В результате рейдов был задержан один из кормильцев, что создало для людей угрозу выселения.

При этом в настоящее время не известно, какие требования будут предъявляться для получения финансовой помощи.

"Мэр подчеркнула, что деньги поступят не из городской казны, а от партнеров-филантропов. Распространять карты будут организации по защите прав иммигрантов, такие как Коалиция за гуманные права иммигрантов Лос-Анджелеса", - отмечает издание.