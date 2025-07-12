Кочарян снова судится за честь

- которой никогда не было

Автор: Мехти Ахмедзаде

Не успели в армянском суде остыть бумаги от предыдущих истерик Роберта Кочаряна, как туда снова поступает очередной шедевр его тонко организованной души - иск против Алена Симоняна. Мол, задели честь, посягнули на достоинство, нарушили внутренний покой в его пятизвёздочном отеле где-то на берегу Эгейского.

Понимаем. Когда человек искренне верит, что он всё ещё кто-то, любые слова окружающих, не укладывающиеся в его воображаемый культ личности, вызывают приступы политической астмы.

Он до сих пор думает, что его боятся, что кто-то шепчется за спиной. А на деле максимум, что вызывают его иски и стенания - это лёгкое раздражение и желание заварить чай покрепче. Чтобы не уснуть от скуки, читая его очередную жалобу.

Суды, конечно, дело привычное. В Армении они за годы стали чуть ли не частью Роберта. Только вот за честь судиться - трудно всерьёз говорить о ее защите, когда сам обвинитель давно лишил себя права на это слово.

Кстати, если каждый язвительный комментарий о Кочаряне будет вызывать новый иск, придётся выделять отдельный зал в суде под его обиды.

Думаем, в Армении и без того хватает проблем. Люди живут в условиях турбулентности, экономической нестабильности. А тут ещё бывший президент таскает по судам обиды, будто это приоритет государственного масштаба.

Вместо того чтобы молча исчезнуть с политической сцены, Робик цепляется за остатки внимания. Не удивимся, если вскоре в исках начнут фигурировать "неправильные взгляды", "подозрительное выражение лица" и "недостаточно уважительный тон".

И всё ради чего? Чтобы мир вновь притворился, будто Роберт Кочарян - это не пережиток прошлого, а кто-то, чьё мнение ещё кого-то волнует.

Но увы. В глазах большинства он давно не политик и не лидер, а просто человек, которому постоянно что-то кажется.