Ожидается сохранение стабильной прибыльности SOCAR в 2025–2026 гг.

Рейтинговое агентство Moody's прогнозирует, что прибыльность государственной нефтяной компании Азербайджана SOCAR останется стабильной в 2025-2026 годах, сообщает Day.Az.

Агентство отмечает, что макроэкономическая среда для SOCAR улучшилась, а финансовый потенциал правительства для поддержки компании в случае необходимости усилился, что является позитивным фактором для кредитного рейтинга компании.

"Хотя финансовые показатели SOCAR ослабли в 2023-2024 годах по сравнению с рекордным уровнем 2022 года, когда средняя цена нефти Brent составляла $101 за баррель, снизившись до $81-83 за баррель, показатели остаются устойчивыми. Скорректированная Moody's EBITDA-маржа компании составила 9,1% в 2023 году и 10,1% в 2024 году против 11,8% в 2022-м, 8,7% в 2021-м и 6,2% в 2020 году. SOCAR также сгенерировала положительный свободный денежный поток (FCF) четвёртый год подряд благодаря стабильному операционному денежному потоку, умеренным капитальным расходам и сдержанным дивидендным выплатам. Мы ожидаем, что прибыльность и генерация денежных средств компании останутся стабильными в 2025-2026 годах", - говорится в заявлении Moody's.

Совокупная долговая нагрузка SOCAR (gross leverage) выросла до 2,9x в 2024 году с 2,4x в 2023-м и 1,5x в 2022-м, но остаётся ниже 3,4x в 2021 году и среднего показателя 5,2x в 2018-2020 годах. Рост долговой нагрузки в 2024 году связан с консолидацией Southern Gas Corridor CJSC (SGC, рейтинг Baa3 с положительным прогнозом) в декабре 2024 года, когда весь долг и почти отсутствующая прибыль SGC были включены в финансовую отчетность SOCAR.

"При предположениях по цене нефти в $67 за баррель в 2025 году и $65 - в 2026-м, совокупная долговая нагрузка, вероятно, останется ниже 3,0x в течение следующих 18 месяцев. Коэффициент доступных денежных средств к чистому долгу (RCF/net debt) также сохранит здоровый уровень около 30% в 2025-2026 годах, хотя и будет ниже, чем ранее. Наконец, соотношение долга к капиталу по балансу будет постепенно улучшаться и к 2026 году достигнет примерно 25%, по сравнению с 35% в 2022-2024 годах и более 40% в 2019-2021 годах", - отметило рейтинговое агентство.