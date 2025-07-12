Немецкого сатирика ждет суд за шутку о покушении на Трампа

Немецкий сатирик Себастиан Хотц, известный под именем El Hotzo - Эль Хотцо, предстанет перед судом после шутки про покушение на президента США Дональда Трампа.

Как передает Day.Az, об этом пишет газета Süddeutsche Zeitung.

Уточняется, речь идет о публикациях сатирика в соцсети X за 2024 год - в одной из них высмеивается покушение на Трампа и его ранение в ухо. В другой Хотц прямо написал, что считает прекрасным, когда "умирают фашисты".

По данным издания, оба поста он вскоре удалил, однако привлек внимание американского миллиардера Илона Маска, а также бывшего вице-спикера бундестага Вольфганга Кубики. Сейчас прокуратура Берлина обвиняет сатирика в одобрении уголовно наказуемых деяний.