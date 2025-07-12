Населенный армянами регион Сирии охватили пожары

Бушующие в сирийской Латакии пожары уже подступают к армянонаселенному Кесабу.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Несмотря на усилия сирийских властей, потушить огонь не удается из-за ветра, сообщает издание CiliciaTV.

Под серьезной угрозой сейчас находится первое армянское село пригорода Кесаб - Тиузагач, ситуацией встревожен католикос Арам I, пишет издание.

Представляем вашему вниманию данное видео: