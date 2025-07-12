https://news.day.az/world/1767150.html Населенный армянами регион Сирии охватили пожары - ВИДЕО Бушующие в сирийской Латакии пожары уже подступают к армянонаселенному Кесабу. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Несмотря на усилия сирийских властей, потушить огонь не удается из-за ветра, сообщает издание CiliciaTV.
Населенный армянами регион Сирии охватили пожары - ВИДЕО
Бушующие в сирийской Латакии пожары уже подступают к армянонаселенному Кесабу.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Несмотря на усилия сирийских властей, потушить огонь не удается из-за ветра, сообщает издание CiliciaTV.
Под серьезной угрозой сейчас находится первое армянское село пригорода Кесаб - Тиузагач, ситуацией встревожен католикос Арам I, пишет издание.
Представляем вашему вниманию данное видео:
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре