Moody's повысило рейтинг SOCAR

Moody's Ratings (Moody's) повысило рейтинг Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) до инвестиционного уровня, присвоив долгосрочный эмитентский рейтинг Baa3 и отозвав корпоративный рейтинг семейства Ba1, а также рейтинг вероятности дефолта Ba1-PD, сообщает Day.Az.

Базовая оценка кредитоспособности (BCA) на уровне ba2 была подтверждена. Прогноз был изменён с положительного на стабильный.

"Повышение суверенного рейтинга связано с улучшением институциональной эффективности, что подтверждается длительным опытом поддержания макроэкономической стабильности в условиях последних шоков и колебаний цен на нефть. Продолжающиеся реформы в регуляторной сфере усилили стабильность банковского сектора, а неизменная приверженность снижению зависимости бюджета от доходов углеводородного сектора повысила фискальную устойчивость. Азербайджан также добился прогресса в экономической диверсификации, чему способствует быстрый рост транспортного сектора. В результате улучшились операционная и макроэкономическая среда для SOCAR, а финансовые возможности государства по поддержке компании, если потребуется, стали выше, что является кредитно-положительным фактором для SOCAR", - говорится в сообщении рейтингового агентства.

Скорректированная Moody's EBITDA-маржа компании составила 9,1% в 2023 году и 10,1% в 2024 году против 11,8% в 2022-м, 8,7% в 2021-м и 6,2% в 2020 году. SOCAR также сгенерировала положительный свободный денежный поток (FCF) четвёртый год подряд благодаря стабильному операционному денежному потоку, умеренным капитальным затратам и сдержанным дивидендным выплатам. Мы ожидаем, что прибыльность и генерация денежных средств компании останутся стабильными в 2025-2026 годах.

Рейтинговое действие также отражает устойчивые кредитные показатели SOCAR.

Совокупная долговая нагрузка (gross leverage) увеличилась до 2,9x в 2024 году с 2,4x в 2023-м и 1,5x в 2022-м, но остаётся ниже 3,4x в 2021-м и среднего значения 5,2x в 2018-2020 годах. Рост долговой нагрузки в 2024 году обусловлен консолидацией Southern Gas Corridor CJSC (SGC, рейтинг Baa3 с положительным прогнозом) в декабре 2024 года, поскольку весь долг и почти вся прибыль SGC были включены в финансовую отчетность SOCAR за этот год.

Ожидается, что gross leverage останется ниже 3,0x в течение следующих 18 месяцев при предположениях по цене нефти $67 за баррель в 2025 году и $65 в 2026 году. Показатель доступных денежных средств (RCF) к чистому долгу останется здоровым, около 30% в 2025-2026 годах, но ниже, чем ранее. Кроме того, соотношение долга к капиталу по балансу будет постепенно улучшаться, достигнув около 25% в 2026 году по сравнению с 35% в 2022-2024 годах и более 40% в 2019-2021 годах.

Баланс денежных средств и депозитов составил 13,1 млрд азербайджанских манатов на конец 2024 года, прогнозируемая генерация денежных средств в 2025-2026 годах - около 2,3 млрд манатов, а новый долг, привлечённый в 2025 году - около 5,9 млрд манатов. Это должно покрыть ожидаемые погашения долга в размере около 15,0 млрд манатов и сделки по слияниям и поглощениям на сумму 2,2 млрд манатов в этот период.

При этом после некоторого периода стабилизации добычи углеводородов в 2024 году SOCAR зафиксировала снижение добычи нефти на 3,8% и газа - на 8,3%, что вызывает определённую обеспокоенность.

Компания рассматривает это как естественную краткосрочную волатильность операционных показателей и ожидает стабильных объемов добычи в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Для поддержки добычи SOCAR приступила к международной upstream-экспансии, что подтверждается приобретением в 2024 году 3%-ной доли в оффшорных нефтяных концессиях Umm Lulu и Satah Al Razboot у Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), а также 10%-ной доли в израильском оффшорном газовом месторождении Тамар в 2025 году.