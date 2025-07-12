Эрдоган анонсировал создание комиссии по курдскому вопросу

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в парламенте страны будет создана комиссия для обсуждения правовых аспектов урегулирования проблемы с Рабочей партией Курдистана (РПК).

Как передает Day.Az, его слова передает ТАСС.

"В качестве первого шага мы создадим комиссию в Великом национальном собрании Турции и начнем обсуждение правовых требований этого процесса", - заявил Эрдоган.

По его словам, процесс будет продвигаться и дальше совместно с Партией справедливости и развития, Партией националистического движения и прокурдской партией DEM.