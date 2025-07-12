В Индии опубликовали отчет о крушении самолета в Ахмадабаде

Бюро расследования авиационных происшествий Индии (AAIB) 11 июля опубликовало отчет о расследовании крушения самолета в Ахмадабаде, произошедшем 12 июня.

Как передает Day.Az, соответствующий документ доступен на сайте ведомства.

"Воздушное судно было разрушено в результате удара о здания на земле и последующего пожара. В общей сложности пять зданий пострадали и получили серьезные структурные повреждения и разрушения от пожара", - сообщается в материалах.

Документ содержит графики, иллюстрации и снимки с места происшествия, а также информирует о ключевых моментах происшествия.

Сообщается, что самолет был оснащен двумя усовершенствованными бортовыми регистраторами (EAFR). Они были установлены в хвостовой и передней частях авиалайнера. Впоследствии один из них был обнаружен на крыше находящегося неподалеку от места падения здания. На детали были зафиксированы ударные и термические повреждения, а из корпуса торчали провода. Другой регистратор был обнаружен сгоревшим и покрытым сажей три дня спустя.

"Загруженные [из одного из регистраторов] данные полета содержали приблизительно 49 часов полетных данных о шести полетах, включая полет с <крушением>. Восстановленный аудиоматериал длился два часа и запечатлел событие. Был проведен первичный анализ записанного аудио и полетных данных", - сообщают эксперты.

Также сообщается, что взлетная масса самолета находилась в пределах допустимых условий. Опасных грузов на борту не было.

Отмечается, что после достижения бортом скорости в 180 узлов (333,36 км/ч) была остановлена подача топлива в первый и второй двигатель, поле чего их обороты начали снижаться.

"На записи разговора в кабине слышно, как один из пилотов спрашивает другого, почему он отключил топливо. Другой пилот ответил, что он этого не делал", - сообщается в отчете.