Первый саммит Союза горнолыжных курортов тюркоязычных государств усиливает туристическое взаимодействие

Первый саммит Союза горнолыжных курортов тюркоязычных государств стал важной вехой на пути укрепления сотрудничества между братскими тюркскими странами в сфере туризма.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил советник председателя Государственного агентства по туризму Кенан Гулузаде в рамках первого саммита Союза горнолыжных курортов тюркоязычных государств в Шахдаге.

В ходе выступления он отметил, что сегодняшняя встреча отражает углубление дружбы, солидарности и растущего сотрудничества между тюркскими государствами, особенно в туристической отрасли. Создание Союза горнолыжных курортов стало важным шагом для увеличения взаимного туристического потока и продвижения зимнего отдыха на курортах региона.

"Наша общая история, язык, этнические и культурные корни служат прочным фундаментом наших отношений. Мы убеждены, что Союз будет способствовать не только экономическим и туристическим достижениям, но и укреплению культурных связей, объединяющих наши народы", - подчеркнул Кенан Гулузаде.

Он также отметил особую гордость в связи с присоединением к Союзу новых членов из Азербайджана и других стран-участниц, выделив в их числе азербайджанский курорт Туфандаг.

Гулузаде подтвердил приверженность Азербайджана поддержке совместных туристических проектов в период председательства и в последующие годы. По его словам, позитивные тенденции в туристической отрасли уже отражаются в статистике: только за первое полугодие 2025 года Азербайджан принял почти 300 000 посетителей из Турции, Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана - на 4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

"Общее видение и постоянная поддержка глав наших государств создают прочную основу для успешной реализации совместных инициатив. Уверен, что итоги Саммита будут способствовать дальнейшим успехам Союза и ещё более тесному сотрудничеству между нашими народами", - заключил Кенан Гулузаде.