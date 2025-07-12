До конца года Samsung выпустит необычный складной смартфон

Компания Samsung планирует выпустить свой первый смартфон с тройным складным экраном уже в 2025 году. Об этом заявил глава мобильного подразделения компании Тэ Мун Ро (TM Roh), несмотря на то, что устройство не было представлено на недавней презентации Galaxy Unpacked.

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание The Verge.

По словам топ-менеджера, в настоящее время компания сосредоточена на совершенствовании продукта и его удобства для пользователей. Ро также отметил, что окончательное название для новинки еще не выбрано, хотя ранее в сети появлялись слухи о наименовании Galaxy G Fold.

Информацию подтвердил и другой неназванный руководитель Samsung в беседе с изданием Android Authority. Он уточнил, что с точки зрения аппаратного обеспечения устройство уже спроектировано и готово к производству. Однако главной темой для внутренних обсуждений является его жизнеспособность и востребованность на рынке, а также поиск ответа на вопрос, "существует ли реальная потребность в таком форм-факторе".

Слухи о тройной раскладушке от Samsung появились еще в январе, когда тизер устройства был показан на предыдущей презентации Unpacked, а его анимации были обнаружены в файлах оболочки One UI 8. Несмотря на ожидания, на последнем мероприятии, где были анонсированы Galaxy Z Fold 7 и Z Flip 7, устройство так и не показали.