Международные путешественники ознакомились с разминированием в Джебраиле

Всемирно известные путешественники в рамках поездки в Карабах и Восточный Зангезур посетили село Мехдили Джебраильского района. Они понаблюдали за операцией по разминированию в сельской местности, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Руководитель 3-го отряда по разминированию Aгентства по разминированию Гадир Намазалиев проинформировал, что на минном участке Мехдили/006/05 в селе Мехдили Джебраильского района в течение 171 рабочего дня проводится операция по разминированию, площадь минного поля составляет 83 тысячи 111 квадратных метров.

"На сегодня очищено 85,21 процента территории, то есть 58 тысяч 379 квадратных метров, обнаружено 1077 мин. Найденные в этом районе мины были обезврежены. 922 мины, обнаруженные в этом районе, были противопехотными, производства Армении. 155 мин - противотанковые, российского производства", - сказал он.

Отметим, что за последние 4 года по линии главных международных клубов путешественников Карабах и Восточный Зангезур 14 раз посещали международные путешественники.