Филиппинская туристка поделилась яркими впечатлениями об Азербайджане

Азербайджан оставил у меня самые яркие впечатления.

Как передает Day.Az со ссылкой на​ Trend, об этом сказала Джанет Кордеро из Филиппин, прибывшая в город Джебраил в составе международной группы путешественников.

"Это мой первый визит в Азербайджан, и мне повезло быть частью группы Most Traveled People и Philippine Global Explorers. Данное путешествие предоставило уникальную возможность познакомиться с историческими и современными реалиями страны", - сказала она.

Особое впечатление на Кордеро произвело посещение освобожденных от оккупации территорий.

"Мы видели места, где были минные поля. Сейчас же мне посчастливилось увидеть, что делает правительство для людей, возвращающихся сюда и пытающихся начать всё сначала", - подчеркнула она.

По словам Кордеро, Азербайджан оставил у неё самые яркие впечатления, и она надеется на возвращение в страну в будущем.

Делегацию, состоящую из 30 путешественников из 15 стран, возглавляет основатель клуба Most Traveled People (MTP), американец Чарльз Вели.