В Колумбии задержан главарь итальянской мафии

Колумбийская полиция сообщила о задержании Джузеппе Палермо - итальянца, которого считают одним из руководителей преступной организации "Ндрангета" в Латинской Америке. По данным властей, он контролировал поставки кокаина и маршруты контрабанды наркотиков из Южной Америки в Европу.

Как передает Day.Az, об этом сообщает AP.

Палермо, также известный под кличкой Пеппе, находился в международном розыске по линии Интерпола - "красное уведомление" требовало его ареста в 196 странах. Его поймали на улице в столице Колумбии Боготе в ходе совместной операции правоохранителей Колумбии, Италии, Великобритании и Европола.

Начальник полиции Колумбии Карлос Фернандо Триана заявил, что Палермо входит в "одну из самых сплоченных ячеек" мафии "Ндрангета" - одной из самых могущественных и закрытых преступных группировок в Италии, которая активно распространяет свое влияние за рубежом и считается одним из крупнейших поставщиков кокаина в Европу.

По словам Трианы, задержанный не только лично занимался закупкой крупных партий наркотиков в Колумбии, Перу и Эквадоре, но и контролировал морские и сухопутные маршруты доставки наркотиков на европейский рынок.

По данным ООН, в 2023 году незаконное производство кокаина в мире достигло рекордных 3708 тонн - это на 34% больше, чем в 2022 году. Рост связан прежде всего с увеличением плантаций коки в Колумбии. По оценкам экспертов, теневой рынок наркотиков, включая кокаин, оценивается более чем в 500 миллиардов долларов в год.