В Самухе сожжена очередная партия конопли

В результате комплексных оперативно-разыскных и профилактических мероприятий под кодовым названием "Хашхаш-2025", проведенных сотрудниками Самухского районного отдела полиции, были обнаружены дикорастущие растения, содержащие наркотические вещества.

Как сообщает Day.Az в ходе операции было выявлено 6 215 кустов конопли общим весом около 3 т 800 кг.

Все обнаруженные наркосодержащие растения были уничтожены путем сжигания.