https://news.day.az/society/1767225.html В Самухе сожжена очередная партия конопли - ФОТО В результате комплексных оперативно-разыскных и профилактических мероприятий под кодовым названием "Хашхаш-2025", проведенных сотрудниками Самухского районного отдела полиции, были обнаружены дикорастущие растения, содержащие наркотические вещества.
В Самухе сожжена очередная партия конопли - ФОТО
В результате комплексных оперативно-разыскных и профилактических мероприятий под кодовым названием "Хашхаш-2025", проведенных сотрудниками Самухского районного отдела полиции, были обнаружены дикорастущие растения, содержащие наркотические вещества.
Как сообщает Day.Az в ходе операции было выявлено 6 215 кустов конопли общим весом около 3 т 800 кг.
Все обнаруженные наркосодержащие растения были уничтожены путем сжигания.
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