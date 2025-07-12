В туристическом центре Шахдаг проходит 1-й саммит Союза горнолыжных курортов тюркских государств.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в саммите принимают участие официальные лица Организации тюркских государств и Государственного агентства по туризму, руководители и представители горнолыжных курортов Азербайджана, Узбекистана, Казахстана, Турции и Кыргызстана.

В рамках саммита будут организованы панельные дискуссии и презентации, посвященные различным темам развития горного и зимнего туризма в странах Союза.

Среди целей Союза - укрепление связей между курортами, продвижение тюркского региона как привлекательного направления зимнего туризма и реализация совместных культурных, спортивных и маркетинговых инициатив.