Наводнение парализовало китайский город

В китайском городе Сямынь, расположенном в провинции Фуцзянь на юго-востоке страны, произошло серьёзное наводнение.

Как сообщают местные СМИ и очевидцы, причиной стали проливные дожди, в результате которых всего за несколько часов на город обрушилось свыше 320 миллиметров осадков, передает Day.Az.

Мощные потоки воды затопили улицы, подвалы зданий и подземные переходы. В некоторых районах уровень воды поднялся до уровня дверей автомобилей, что парализовало движение и вызвало перебои в работе городского транспорта.

На кадрах, распространившихся в социальных сетях, видно, как жители перемещаются по колено в воде, а некоторые машины оказались полностью затоплены. Экстренные службы оперативно начали работы по откачке воды и оказанию помощи населению.

О пострадавших пока не сообщается. Метеорологи предупреждают, что дожди могут продолжиться в ближайшие сутки, и призывают жителей соблюдать меры предосторожности.