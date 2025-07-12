https://news.day.az/world/1767217.html Мерц уронил кусок торта с изображением Германии - ВИДЕО Канцлер ФРГ Фридрих Мерц не смог удержать в руках кусок торта с изображением страны. Как передает Day.Az, об этом сообщает телеканал n-tv. Инцидент произошел во время летней вечеринки парламентской группы Христианских демократов (ХДС) по вопросам малого и среднего бизнеса.
Мерц уронил кусок торта с изображением Германии - ВИДЕО
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц не смог удержать в руках кусок торта с изображением страны.
Как передает Day.Az, об этом сообщает телеканал n-tv.
Инцидент произошел во время летней вечеринки парламентской группы Христианских демократов (ХДС) по вопросам малого и среднего бизнеса. Политик решил отрезать себе кусок праздничного торта с очертаниями родного избирательного округа Зауэрланд в земле Северный Рейн - Вестфалия. Положив себе угощение с помощью ножа и щипцов, Мерц собирался приступить к трапезе, но случайно уронил ложку на пол. Следом из рук выскользнула и тарелка. Конфуз был запечатлен на камеру. Кадры стали предметом насмешек в сети.
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