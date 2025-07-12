Союз горнолыжных курортов тюркских государств станет важным этапом развития зимнего туризма
Создание Союза горнолыжных курортов тюркских государств - это важный шаг к формированию устойчивой экосистемы зимнего туризма в тюркском пространстве.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заместитель генерального секретаря Организации тюркских государств (ОТГ) Мирвохид Азимов на первом саммите Союза горнолыжных курортов тюркских государств.
"Основная миссия Союза - продвижение горнолыжного туризма в тюркском мире и создание платформы для плодотворного сотрудничества между нашими курортами. Создание Союза - это важный шаг к формированию устойчивой экосистемы зимнего туризма в тюркском пространстве. Это поможет нам обмениваться опытом, преодолевать общие вызовы и эффективно работать над совместными инициативами", - сказал он.
Азимов отметил, что одним из первых конкретных достижений Союза стало успешное проведение первого Кубка тюркского мира по горным лыжам на курорте Амирсой в феврале этого года, что стало важной вехой как в региональной спортивной дипломатии, так и в продвижении туризма.
"Мы убеждены, что первый саммит станет важной платформой для расширения членства Союза, формализации его структуры и запуска новых инициатив. Союз объединит усилия отдельных курортов и укрепит связи между народами тюркских стран", - сказал он.
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