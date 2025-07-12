SOCAR и Сирийская Арабская Республика подписали Меморандум о взаимопонимании

12 июля в рамках рабочего визита в Азербайджан Президента Сирийской Арабской Республики на переходный период Ахмеда аш-Шараа был подписан Меморандум о взаимопонимании между Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики (SOCAR) и правительством Сирийской Арабской Республики.

Меморандум подписали министр экономики Азербайджана, председатель Наблюдательного совета SOCAR Микаил Джаббаров и министр энергетики Сирии Мохаммед аль Башир, сообщает Day.Az.