https://news.day.az/economy/1767215.html SOCAR и Сирийская Арабская Республика подписали Меморандум о взаимопонимании - ФОТО 12 июля в рамках рабочего визита в Азербайджан Президента Сирийской Арабской Республики на переходный период Ахмеда аш-Шараа был подписан Меморандум о взаимопонимании между Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики (SOCAR) и правительством Сирийской Арабской Республики.
SOCAR и Сирийская Арабская Республика подписали Меморандум о взаимопонимании - ФОТО
12 июля в рамках рабочего визита в Азербайджан Президента Сирийской Арабской Республики на переходный период Ахмеда аш-Шараа был подписан Меморандум о взаимопонимании между Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики (SOCAR) и правительством Сирийской Арабской Республики.
Меморандум подписали министр экономики Азербайджана, председатель Наблюдательного совета SOCAR Микаил Джаббаров и министр энергетики Сирии Мохаммед аль Башир, сообщает Day.Az.
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