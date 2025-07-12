На Солнце начался быстрый рост вспышечной активности

На Солнце с середины дня 11 июля наблюдается быстрое увеличение численности и площади активных центров, в том числе на обратной стороне, не видимой с Земли.

Как передает Day.Az, об этом сообщили на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

В публикации говорится, что на данный момент за активностью на Солнце наблюдает космический аппарат Solar Orbiter.

"С 11 по 12 июля, на Солнце произошло 17 вспышек, что соответствует росту вспышечной активности примерно в 3 раза по сравнению со средними значениями июля", - говорится в сообщении.

По данным РАН, изменение солнечной активности имеет глобальный характер.