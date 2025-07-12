В Карабахе продолжается строительство двух отелей

В настоящее время в ряде регионов Азербайджана ведется строительство и ввод в эксплуатацию крупных отелей и гостиничных комплексов с целью более эффективного использования туристского потенциала и улучшения условий размещения туристов.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Государственном агентстве по туризму в ответ на запрос Trend.

Было отмечено, что продолжается строительство отелей "Alove" в Ленкаране ,"Beshdeli Hotel" в Зангилане, "Hilton" в Агдаме, а отель "Lake Side" в Гусаре находится на стадии завершения.

Также в 2025 году открыты для приема и обслуживания отели "Park Masallı Resort" в Масаллы, "SIM Park" в Астаре, "Cardinal Hotel" в Губе.