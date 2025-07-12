https://news.day.az/world/1767145.html Протесты в Ирландии переросли в откровенную ненависть - ВИДЕО Костёр с изображением мигрантов в лодке подожгли в Северной Ирландии активисты, протестующие против нелегальной миграции. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Полиция расследует это как "возможное преступление на почве ненависти" после того, как демонстрация была названа "мерзкой и расистской".
Протесты в Ирландии переросли в откровенную ненависть - ВИДЕО
Костёр с изображением мигрантов в лодке подожгли в Северной Ирландии активисты, протестующие против нелегальной миграции.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Полиция расследует это как "возможное преступление на почве ненависти" после того, как демонстрация была названа "мерзкой и расистской".
Присутствовавшим на мероприятии теперь может грозить уголовное преследование.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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