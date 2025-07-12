Протесты в Ирландии переросли в откровенную ненависть

Костёр с изображением мигрантов в лодке подожгли в Северной Ирландии активисты, протестующие против нелегальной миграции.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Полиция расследует это как "возможное преступление на почве ненависти" после того, как демонстрация была названа "мерзкой и расистской".

Присутствовавшим на мероприятии теперь может грозить уголовное преследование.

Представляем вашему вниманию данное видео: