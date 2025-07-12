https://news.day.az/unusual/1767144.html Китай показал вид на поверхности Луны - ВИДЕО Китайская миссия "Чанъэ-3" показала красоту лунной поверхности и вид, который открывается с нее. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео:
Китай показал вид на поверхности Луны - ВИДЕО
Китайская миссия "Чанъэ-3" показала красоту лунной поверхности и вид, который открывается с нее.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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