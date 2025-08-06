Комиссия Милли Меджлиса заявила о попытках вмешательства в инфопространство Азербайджана

Комиссия Милли Меджлиса по борьбе с иностранным вмешательством и гибридными угрозами распространила заявление в связи с информационной кампанией, проводимой против Азербайджана.

Как передает Day.Az, в заявлении отмечается, что наблюдается продолжение недружественных действий против нашей страны с территории одного из соседних государств через социальные медиа и социальную платформу Facebook.

"Так, на ряде страниц (Echo of Baku, Azeri Horizon, Xəbər24, Merry you, Azerbaijan Pulse, Az insight и др.) через указанную платформу предпринимаются попытки целенаправленного вмешательства в информационное пространство Азербайджанской Республики, чтобы ввести в заблуждение общественное мнение в нашей стране, бросить тень на успешную внутреннюю и внешнюю политику государства. После публикации в Facebook информации манипулятивного характера на азербайджанском языке пользователей просят перейти на такие платформы, как Telegra.ph, что может привести к сбору ряда данных пользователя (IP-адрес, используемое устройство и т. д.).

Доводим до сведения наших граждан, что против таких информационных операций постоянно принимаются необходимые меры в координации с соответствующими государственными органами. В то же время должны отметить, что в результате обращений в компанию Meta было достигнуто закрытие тех страниц, которые осуществляли деятельность против Азербайджана.

Комиссия по борьбе с иностранным вмешательством и гибридными угрозами призывает граждан быть бдительными, и в свою очередь регулярно информирует общественность о методах и инструментах гибридных угроз, используемых против нашей страны", - отмечается в заявлении.