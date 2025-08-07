В Астаре улучшат водоснабжение

Работы по улучшению водоснабжения города Астара, начатые некоторое время назад, перешли на стадию реализации.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, в рамках проекта "Создание системы водоснабжения и канализации города Астара" будет построена канализационная инфраструктура.

Управление строящихся объектов при Агентстве водных ресурсов Азербайджана завершило соответствующие подготовительные мероприятия. Исполнение работ поручено ООО "T.T.Ş.-İnşaat", с которым заключен официальный контракт.

Согласно договору, подрядчику будет выплачено 41,5 миллиона манатов.

Отметим, что ООО "T.T.Ş.-İnşaat" зарегистрировано в 2008 году, его уставной капитал составляет 27 411 149 манатов, а законным представителем компании является Мамедов Халыгверди Мальча оглу.