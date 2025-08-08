В Вашингтоне произойдет историческое событие, которое полностью изменит будущее всего Южного Кавказа

Сегодня в Вашингтоне произойдет историческое событие, которое полностью изменит геополитическую ситуацию и будущее всего Южного Кавказа и это огромный личный политический и дипломатический успех Президента Азербайджана, который не только выиграл войну, восстановил территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, но и определил мирную повестку и добился выполнения Арменией всех условий Азербайджана.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом на своей странице в Facebook написал азербайджанский политический аналитик Рамиз Юнус.

"Как результат вашингтонской встречи между Президентом Ильхамом Алиевым и Премьер-министром Пашиняном в присутствии Президента Трампа будет подписана Совместная декларация.

Как известно, Азербайджан выдвинул два основных условия для подписания мирного договора с Арменией:

1. Совместное обращение в ОБСЕ об упразднении Минской группы;

2. Внесение изменений в Конституцию Армении и устранение территориальных претензий к Азербайджану.

В Совместной декларации, подписанной лидерами Азербайджана и Армении, будет подтверждено, что две страны совместно обратятся к Генеральному секретарю ОБСЕ об упразднении Минской группы.

В то же время будет признано о необходимости после парафирования текста Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией предпринять дальнейшие шаги по достижению подписания и ратификации упомянутого соглашения. То есть подтверждается одно из основных требований для подписания окончательного мирного соглашения - необходимость внесения изменений в Конституцию Армении", - написал он.

Р. Юнус отметил, что ещё одним из важнейших успехов Азербайджана является то, что после окончания Отечественной войны Президент Ильхам Алиев неоднократно заявлял о необходимости предоставления беспрепятственного сухопутного перехода из основной части Азербайджана в Нахчыван.

"Сегодня это требование Президента Азербайджана также будет принято Арменией и найдёт своё отражение в Совместной декларации, где будет подтверждено создание беспрепятственного проезда между основной частью нашей страны и Нахчываном. Таким образом, реализуется Зангезурский коридор, а Президент Трамп выступит в роли его гаранта.

Еще одним историческим событием, которое произойдёт в Вашингтоне, станет парафирование текста мирного договора между Азербайджаном и Арменией министрами иностранных дел двух стран, где будет подтверждено, что стороны согласовали текст соглашения. Парафирование еще не означает подписание мирного договора. Однако это серьезный шаг в данном направлении. Окончательное подписание мирного соглашения будет обеспечено после проведения в Армении в 2026 году референдума о внесении изменений в конституцию", - добавил он.