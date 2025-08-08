Какой будет температура воды на Абшеронских пляжах?

Обнародованы ожидаемые погодные условия на пляжах Апшерона 9 августа.

Как передает Day.Az, по информации, предоставленной Trend Службой национальной гидрометеорологии, температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршага, Нардаран, Бильгя, Зугулба) составит от +27 до +28 градусов, а на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шых) - от +28 до +29 градусов.

Будет дуть северо-западный ветер, временами усиливающийся.