Какой будет температура воды на Абшеронских пляжах? - ПРОГНОЗ НА ЗАВТРА
Обнародованы ожидаемые погодные условия на пляжах Апшерона 9 августа.
Как передает Day.Az, по информации, предоставленной Trend Службой национальной гидрометеорологии, температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршага, Нардаран, Бильгя, Зугулба) составит от +27 до +28 градусов, а на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шых) - от +28 до +29 градусов.
Будет дуть северо-западный ветер, временами усиливающийся.
