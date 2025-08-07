Хакан Фидан обсудит восстановление Сирии с Ахмедом аш-Шараа

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сегодня совершит рабочий визит в Сирию.

Как передает Day.Az, информацию об этом распространило Министерство иностранных дел Турции.

Согласно информации, в рамках визита министр Х.Фидан встретится с Президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа.

Ожидается, что особое внимание на встрече будет уделено оценке прогресса, достигнутого в отношениях между Турцией и Сирией в различных областях за восемь месяцев, прошедших после падения режима Башара Асада, а также дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества.

В ходе переговоров одним из ключевых аспектов встречи станет координация усилий, направленных на восстановление Сирии.

В заявлении Министерства по случаю визита говорится, что на современном этапе турецко-сирийских отношений, где существуют возможности сотрудничества в различных сферах, главным приоритетом Турции является использование этих возможностей в рамках общих интересов двух стран и содействие таким образом стабильности и безопасности Сирии. С этой целью между Турцией и Сирией ускоренными темпами осуществляются взаимные визиты высокого уровня.