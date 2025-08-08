https://news.day.az/economy/1772760.html Начата реализация первого участка проекта по увеличению мощности IGB Независимый оператор газопровода Греция-Болгария (IGB) - компания ICGB - получил разрешение на строительство первого участка (Lot 1) проекта по увеличению пропускной способности интерконнектора с 3 до 5 миллиардов кубометров газа в год. Как передает Day.Az, об этом сообщили в пятницу Trend в ICGB.
Начата реализация первого участка проекта по увеличению мощности IGB
Независимый оператор газопровода Греция-Болгария (IGB) - компания ICGB - получил разрешение на строительство первого участка (Lot 1) проекта по увеличению пропускной способности интерконнектора с 3 до 5 миллиардов кубометров газа в год.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в пятницу Trend в ICGB.
Как сообщается, разрешение, выданное министерством регионального развития и благоустройства Болгарии, охватывает модернизацию газоизмерительной станции, расположенной вблизи болгарского города Стара-Загора.
