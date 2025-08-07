Apple сделала Дональду Трампу необычный подарок

В Белом доме состоялась пресс-конференция президента США Дональда Трампа с участием генерального директора Apple Тима Кука, на которой было объявлено о масштабном расширении производственных мощностей компании в стране.

Как передает Day.Az, там же Кук подарил изготовленную в Кентукки стеклянную плакетку, сообщает портал 9to5Mac.

В рамках пресс-конференции Apple анонсировала планы инвестировать дополнительно $100 млрд в развитие производства на территории США. Это дополнительные вложения к $500 млрд, которые Apple намерена инвестировать в течение четырех лет.

Ранее Трамп пригрозил ввести 25-процентные тарифы на продукцию Apple, производимую за пределами США, если компания не увеличит локализацию производства.

В ходе мероприятия Тим Кук преподнес Дональду Трампу символический подарок - стеклянную плакетку, изготовленную компанией Corning, размещенную на подставке из 24-каратного золота. На изделии выгравированы логотип Apple, подпись главы компании и надпись: "Сделано в США, 2025".

"Впервые: каждый новый iPhone, абсолютно каждые новые Apple Watch, проданные где угодно в мире, будут содержать стеклянное покрытие, сделанное в Кентукки", - заявил Кук.